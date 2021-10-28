Сбербанк до конца года изучит перспективы активов экосистемы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца 2021 года проведет оценку активов экосистемы, проанализирует перспективы интеграции, синергии и роста.

"Мы в принципе в рамках процедуры бизнес-планирования и внутренней переоценки регулярно смотрим на все свои активы. И в этом году в связи с тем, что "дочки" наши уже активно развиваются, такую процедуру обязательно будем проводить", - сообщила журналистам финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, отвечая на вопрос о перспективах выхода банка из некоторых активов экосистемы по итогам их анализа.

Количество активов и их название банк раскрывать не будет. О конкретных решениях будет объявлено, когда они уже будут приняты.

Ключевым в принятии решений, по словам Бурико, будет не размер убытка, а синергия того или иного актива с экосистемой, возможность его интеграции и перспективы его роста с учетом изменений на рынке.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в сентябре "теоретически" допустил продажу актива экосистемы банка, если его развитие не оправдывает ожиданий. Экосистема только начинает формироваться, интеграционные процессы - это непростая вещь, заявил он тогда.

"Конечно, нормально, когда компании меняют свой взгляд, от каких-то активов отказываются. У меня на слуху сейчас нет ничего такого, от чего мы собираемся отказываться. Но теоретически я вполне допускаю, что какие-то активы можем продать, если мы увидим, что их востребованность у клиентов оказалась не настолько высокой, как мы предполагали. Но пока у нас все движется очень неплохо", - сказал Греф.