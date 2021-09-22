Индекс Мосбиржи превысил 4000 пунктов вслед за котировками "РусАла"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись ростом цен blue chips на фоне подорожания нефти и металлов. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили в пределах 1,2% во главе с бумагами "РусАла" на новостях о налогах для компании.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 4005,65 пункта, индекс РТС вырос на 1,2%, до 1731,04 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,6%.

Доллар подешевел на 19 копеек, до 72,89 рубля.

Подорожали акции UC Rusal (+5,6%), "Мечела" (+4,5% и +5,3% "префы"), "Роснефти" (+1,8%), ВТБ (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Норникеля" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%).

"РусАла" не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов не было до последнего времени, до всех политических событий в Гвинее, поэтому "РусАл" и был вне наших предложений", - пояснил он.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,2%), расписки Ozon (-0,1%).

Индексы рынка акций в США во вторник изменились на 0,1-0,2% после роста в начале сессии. Индекс Dow Jones (-0,2%) снизился по итогам четвертых торгов подряд, подъем Nasdaq (+0,2%) был обусловлен повышением спроса на акции высокотехнологических компаний после падения их котировок днем ранее, отмечает MarketWatch.

Рынок находится в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла прольет свет на сроки сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц.

В среду в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6%).

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация вокруг потенциального дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов China Evergrande Group. Днем ранее Bloomberg сообщил, что Evergrande в понедельник пропустил платежи по кредитам по крайней мере двум банкам. В четверг компании, обремененной долгами, предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций.

Народный банк Китая принял решение в сентябре сохранить неизменной базовую ставку по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) по итогам 17 месяца подряд. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Банк Японии по итогам своего сентябрьского заседания также сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Нефть утром в среду дорожает на фоне беспокойств, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на Brent торгуются на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4%, до $75,39 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,6%, до $71,61 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тысячи баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 17:30 по Москве. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тысяч баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.