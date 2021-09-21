"Русалу" не повысили налоги из-за наименьшей доли доходов от мировой конъюнктуры

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Русала" не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов не было до последнего времени, до всех политических событий в Гвинее, поэтому "Русал" и был вне наших предложений", - пояснил он.

У остальных металлургов образовалась очень большая разница между себестоимостью и доходами, заявил он, что сподвигло правительство к обсуждению повышения рентного коэффициента к НДПИ.

"Мы просто посмотрели объемы конъюнктурных доходов в этом году. Получилось следующее - себестоимость стабильна, а конъюнктура выросла, ерунда какая-то. Разница большая. Поэтому справедливости ради было принято решение прийти к другой базе и немножко поднять этот коэффициент ренты", - сказал Силуанов.