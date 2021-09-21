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"Русалу" не повысили налоги из-за наименьшей доли доходов от мировой конъюнктуры

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Русала" не коснулись свежие изменения налогового законодательства из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванной благоприятной конъюнктурой мирового рынка, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

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"По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов не было до последнего времени, до всех политических событий в Гвинее, поэтому "Русал" и был вне наших предложений", - пояснил он.

У остальных металлургов образовалась очень большая разница между себестоимостью и доходами, заявил он, что сподвигло правительство к обсуждению повышения рентного коэффициента к НДПИ.

"Мы просто посмотрели объемы конъюнктурных доходов в этом году. Получилось следующее - себестоимость стабильна, а конъюнктура выросла, ерунда какая-то. Разница большая. Поэтому справедливости ради было принято решение прийти к другой базе и немножко поднять этот коэффициент ренты", - сказал Силуанов.

Русал

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