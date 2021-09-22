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Производство золота в РФ в январе-июле сократилось на 1,3% до 174 т

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-июле 2021 года составило 173,99 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (176,3 тонны).

В том числе производство добычного золота сократилось на 2,8%, до 145,88 тонны, попутного – на 8%, до 9,01 тонны, вторичного – выросло на 16,4%, до 19,1 тонны.

Производство серебра в России в январе-июле увеличилось на 2%, до 524,28 тонны.

Минфин РФ

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