Производство золота в РФ в январе-июле сократилось на 1,3% до 174 т

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-июле 2021 года составило 173,99 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (176,3 тонны).

В том числе производство добычного золота сократилось на 2,8%, до 145,88 тонны, попутного – на 8%, до 9,01 тонны, вторичного – выросло на 16,4%, до 19,1 тонны.

Производство серебра в России в январе-июле увеличилось на 2%, до 524,28 тонны.