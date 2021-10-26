Производство золота в РФ в январе-августе осталось на прошлогоднем уровне в 215 т

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-августе 2021 года составило 215,07 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Производство добычного золота незначительно - менее чем на 1% - сократилось и составило 182,62 тонны, попутного – снизилось на 6%, до 10,61 тонны, вторичного – выросло на 14%, до 21,84 тонны.

Производство серебра в России в январе-августе выросло на 3%, до 610,14 тонны.

Производство золота и серебра в РФ, тонны: