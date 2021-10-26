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Производство золота в РФ в январе-августе осталось на прошлогоднем уровне в 215 т

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-августе 2021 года составило 215,07 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Производство добычного золота незначительно - менее чем на 1% - сократилось и составило 182,62 тонны, попутного – снизилось на 6%, до 10,61 тонны, вторичного – выросло на 14%, до 21,84 тонны.

Производство серебра в России в январе-августе выросло на 3%, до 610,14 тонны.

Производство золота и серебра в РФ, тонны:

Показатель Январь-август 2021 Январь-август 2020 Динамика
Золото 215,07 214,59 0 %
- добычное 182,62 184,15 -1 %
- попутное 10,61 11,31 -6 %
- вторичное 21,84 19,13 14 %
Серебро 610,14 594,99 3 %
- добычное 270,64 284,89 -5 %
- попутное 190,50 220,92 -14 %
- вторичное 149,00 89,18 67 %

золото

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