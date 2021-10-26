Производство золота в РФ в январе-августе осталось на прошлогоднем уровне в 215 т
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-августе 2021 года составило 215,07 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.
Производство добычного золота незначительно - менее чем на 1% - сократилось и составило 182,62 тонны, попутного – снизилось на 6%, до 10,61 тонны, вторичного – выросло на 14%, до 21,84 тонны.
Производство серебра в России в январе-августе выросло на 3%, до 610,14 тонны.
Производство золота и серебра в РФ, тонны:
|Показатель
|Январь-август 2021
|Январь-август 2020
|Динамика
|Золото
|215,07
|214,59
|0 %
|- добычное
|182,62
|184,15
|-1 %
|- попутное
|10,61
|11,31
|-6 %
|- вторичное
|21,84
|19,13
|14 %
|Серебро
|610,14
|594,99
|3 %
|- добычное
|270,64
|284,89
|-5 %
|- попутное
|190,50
|220,92
|-14 %
|- вторичное
|149,00
|89,18
|67 %