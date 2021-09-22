Промпроизводство в РФ в августе выросло на 4,7%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в августе 2021 года выросло на 4,7% по сравнению с августом 2020 года, при этом оно превысило уровень "доковидного" августа 2019 года на 0,5%, сообщил в среду Росстат.

Росстат уточнил динамику за июль - рост составил 7,2% в годовом выражении вместо 6,8% по первой оценке. В июне промышленность в годовом выражении выросла на 10,2%, в мае - на 11,9%, в апреле - на 7,2%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,6%, в январе - уменьшилась на 2,2%.

В целом за январь-август 2021 года промышленность выросла на 4,5% по сравнению с январем-августом 2020 года и на 1,9% по сравнению с январем-августом 2019 года.

Данные по промышленности в августе оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства в августе на 5,5%.

С исключением сезонности, по данным Росстата, в августе динамика промышленности снизилась на 0,8% после снижения на 0,1% в июле, снижения на 0,3% в июне, роста на 0,3% в мае.

Сравнение с "доковидным" 2019 годом показывает, что динамика промышленности также несколько ухудшилась - в августе рост к августу 2019 года составил 0,5%, в то время как в июле рост составлял 1,1% к июлю 2019 года, в июне - 2,8% к июню 2019 года, в мае - 3,2% к маю 2019 года, в апреле - 2,5% к апрелю 2019 года.

"Увеличение объемов по сравнению с августом 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 6,4%, обрабатывающие производства - на 3,1%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 12,4%", - отмечают в Росстате.

Росстат при этом приводит свои расчеты и в сравнении с августом 2019 года, где снижение демонстрирует только добывающий сектор.

"Рост промышленного производства в августе 2021 года в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 0,5% (август 2021 года к августу 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,9%, энергетический сектор - на 3,2%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 12,7%. В сырьевом секторе индекс производства снизился по сравнению с августом 2019 года на 4,8%, что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 7,7%, а также добычи нерудных полезных ископаемых на 4,1%. Одновременно зафиксирован рост добычи металлических руд - на 2,8% (по сравнению с августом 2019 года) и угля - на 0,3%", - говорится в сообщении.

Отрасли, по данным Росстата, показавшие в августе 2021 года значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - 22,5%; предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - 13,9%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 28,8%; производство мебели - 12,7%; производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 11,9%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 6,6%; выпуск кокса и нефтепродуктов - 5,6%; добыча нефти и природного газа - 4,8%; добыча угля - 4,6%; химпроизводство - 4,3%.

В 2021 году экономисты ожидают восстановительный рост промышленности на 4,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце августа) после падения на 2,1% в 2020 году.

Минэкономразвития на этой неделе повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году до 4,2% с 2,0% в июльской версии прогноза.