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Вагоноремонтные компании объяснили рост цен на свои услуги предшествовавшим спадом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вагоноремонтные компании (ВРК) объясняют рост цен на свои услуги предшествовавшим спадом, пишет в четверг "Коммерсантъ".

"Стоимость планового ремонта в 2020 г. снизилась более чем на 15% к 2019 г. из-за резкого снижения спроса и требования дисконтов", - приводит газета слова первого замглавы "Новой ВРК" (НВРК) Максима Кленова.

В результате, по словам топ-менеджера, НВРК, а также ее конкуренты – "ВРК-1" и "ОМК Стальной путь" – закончили год с убытком. "В 2021 г. спрос на перевозки вырос, операторы начали одновременно ремонтировать вагоны и выводить парк из отстоя. За лето было отремонтировано плановым ремонтом 115,8 тыс. вагонов, что на 29% больше, чем год назад", - сказал он.

Кленов также заявил изданию о росте цен на запчасти и материалы, необходимые для ремонта: с начала года рост стоимости металлопроката, леса и горюче-смазочных материалов (технические смазки и моторные масла) превысил 100%, с июня тормозная колодка и фрикционный клин подорожали в среднем на 23%.

"Мы подтверждаем, что в 2021 г. вынуждены были поднимать цены, в среднем на 10-15%. Но до сих пор ремонтируем дешевле, чем в 2019 г., поэтому стоимость продолжит расти", - заявил он. Отрасль уже столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов и необходимостью увеличивать зарплату рабочим, добавил замглавы НВРК.

Ранее стало известно, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ, объединяет крупнейших собственников грузовых вагонов) обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ с просьбой проверить ценовую политику вагоноремонтных компаний, поскольку те ежемесячно и почти одновременно повышают цены.

В письме СОЖТ содержится просьба "изучить ситуацию с неоднократным повышением цен в 2021 г. вагоноремонтными предприятиями на услуги по ремонту вагонов и их запасных частей", уточняет "Коммерсантъ".

В документе говорится, что члены объединения с мая "ежемесячно и практически одновременно" получали от ремонтников сообщения об увеличении цен. "Итоговый рост на начало сентября составит до 17% к началу года, с середины сентября объявлено очередное повышение, и дальнейший рост не исключается", - пишет газета.

Источник издания на операторском рынке отметил, что, несмотря на совещания, ВРК продолжают поднимать цены. По мнению СОЖТ, есть основания "для оценки действий вагоноремонтных компаний с точки зрения законодательства о защите конкуренции". Представитель ФАС заявил "Коммерсанту", что ведомство получило письмо и рассмотрит его в установленном порядке.

РЖД Новая ВРК НВРК Союз операторов железнодорожного транспорта СОЖТ

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