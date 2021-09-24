Страховая пенсия в 2022 году после индексации составит 18 521 рубль

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2022 году вырастет до 18 521 рубля, также планируется проиндексировать на 5,8% соцвыплаты, которые получают более 14 млн граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Проектом бюджета Пенсионного фонда среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров предусмотрен в 2022 году 18 тыс. 521 рублей (16 тысяч 789 рублей на 1 января 2021 года - ИФ) с ростом в рамках параметров, которые предусмотрены бюджетом", - сообщила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии в пятницу.

По ее словам, "размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущие годы: в 2022 году на 5,8, в 2023-2024 годах – на 4%".

"Увеличение коснется порядка 14,5 миллионов наших граждан", - уточнила вице-премьер.