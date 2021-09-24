Биржевые цены на бензины растут вторую неделю, приближаясь к рекордам августа

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растут вторую неделю подряд, следует из данных биржи.

Так, стоимость Аи-92 по национальному индексу выросла по данным на 24 сентября по сравнению с 14 сентября на 4% - до 56,7 тыс. руб./т. Абсолютный ценовой рекорд на бирже по Аи-92 был зафиксирован в августе 2021 года - около 59 тыс. руб./т.

Стоимость Аи-95 выросла с 14 сентября на 3,6% - до 59989 руб./т., вплотную приблизившись к рекорду, достигнутому также в августе 2021 года - чуть выше 60 тыс. руб./т.