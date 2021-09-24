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Хроника последних дней СССР

Мантуров заявил, что утильсбор на автомобили вряд ли повысят в этом году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на автомобили, о планах индексации которого Минпромторг РФ объявил в начале этого года, с высокой вероятностью не будет повышен до 2022 года, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Скорее всего, нет", - сказал министр, отвечая на вопрос о планах повышения утильсбора в этом году.

Ранее в сентябре Мантуров сообщил, что программы господдержки спроса в автопроме также планируется перезапустить не раньше 2022 года.

Минпромторг заявлял о планах проиндексировать утильсбор уже в первом квартале этого года, но повышение отложилось на неопределенный срок.

Предполагалось, что базовая ставка сбора на легковые автомобили вырастет на 25% (с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.) Кроме того, предполагалось, что будут в 2-4 раза проиндексированы повышающие коэффициенты утильсбора на спецтехнику, базовая ставка которого для такой техники составляет 172,5 тыс. руб.

Денис Мантуров Минпромторг

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