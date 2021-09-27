В ВТБ отметили снижение просрочки по ипотеке в РФ на 10%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%, подсчитали аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в Группу ВТБ).

"Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке. С одной стороны, этому способствуют максимально лояльные условия по кредитам за последние полтора года. С другой - грамотно выстроенные риск-процедуры", - заявил генеральный директор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

В совокупной задолженности по выданным кредитам просрочка 90+ составляет всего 0,7%. При этом общий портфель ипотеки российских банков за год вырос примерно на 30% и практически достиг 11 трлн рублей.

В исследовании отмечается, что портфель ипотечных кредитов в России резко вырос за последние 1,5 года. С начала нынешнего года его прирост составил 16%, за последний год - 29%, а за два года (с июля 2019 г.) - в 1,5 раза. При этом уже с конца 2020 г. на рынке отчетливо заметен тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 г. объем просрочки снизился на 8 млрд рублей - более чем на 10%. В сравнении с началом 2019 г. просрочка также сократилась и в абсолютном, и в относительном выражении.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем ипотечный рынок по-прежнему остается одним из самых устойчивых в розничном российском секторе. Формирование просрочки характерно лишь для периодов с резкими колебаниями инфляции, снижением располагаемых доходов населения и другими макроэкономическими факторами.

"Поэтому мы не видим факторов, которые могут привести к формированию "ипотечного пузыря" в ближайшем будущем. Тем более, что ЦБ заявил о возвращении экономики России на траекторию роста после пандемии", - добавил Дусалеев.

Он добавил, что эксперты ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки регулятором. Это может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке. Но со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий. Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки", - заключает Дусалеев.

В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор внимательно следит за темпами роста ипотеки.

"Темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими и, даже с учетом замедления во втором полугодии, темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию", - говорила Набиуллина.

Вместе с тем в дальнейшем ЦБ ожидает снижения рисков, связанных с высоким темпом роста ипотеки.

Согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", объем выдачи ипотечных кредитов в 2021 году может составить до 4,5 трлн рублей против 4,4 трлн рублей в 2020 году. По мнению аналитиков, сдерживать рынок будет реализовавшийся с опережением в 2020 году и первой половине 2021 года спрос, в том числе исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.