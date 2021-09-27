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"Газпром" возобновил суточные продажи газа на бирже

"Газпром" возобновил суточные продажи газа на бирже
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ФАС России направила в адрес ПАО "Газпром" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах. Как сообщил регулятор, соответствующий документ направлен 21 сентября 2021 года.

Антимонопольная служба в процессе мониторинга за текущей ситуацией на биржевых торгах установила сокращение объемов реализации газа. В результате снижения поставок природного ресурса в августе 2021 года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд куб. м, отмечает ФАС.

"Начиная с 9 августа 2021 года, компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен", - пишет регулятор.

ФАС России обращает внимание, что рекомендации направлены на формирование справедливой стоимости и достижение установленного правительством РФ показателя продажи газа на биржевых торгах.

В 2018 году объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составил 15,5 млрд куб. м, в 2019 году - 11 млрд куб. м, в 2020-м - 12,1 млрд куб. м, за 8 месяцев 2021 года - 3,6 млрд куб. м.

Ликвидность на суточных торгах газом на СПбМТСБ выросла до нормальных величин, какие были до уренгойской аварии "Газпрома", уже в пятницу, 24 сентября. Было продано 13 млн куб. м с поставкой 28 сентября. На предыдущей сессии - с поставкой с субботы по понедельник - не было не продано ни одного лота, на торгах с поставкой в пятницу продано 0,5 млн куб. м газа.

ФАС Газпром СПбМТСБ

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