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Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину во Флориде

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль Tesla, движущийся в режиме автопилота, врезался в полицейскую машину на трассе недалеко от центра города Орландо в штате Флорида, передает ABC News.

Дорожный патруль Флориды сообщил, что полицейскому едва удалось избежать травмы.

Ранее в этом месяце правительство США начало официальное расследование частично автоматизированной системы вождения Tesla с автопилотом после серии аналогичных столкновений с припаркованными аварийными автомобилями.

Агентство Associated Press сообщает, что производитель электромобилей использует систему, основанную на камере и радаре для обнаружения препятствий. Но исследователи говорят, что у Tesla есть проблемы с припаркованным спасательным транспортом и перпендикулярно припаркованными грузовиками. Национальный совет по безопасности на транспорте обязал Tesla усовершенствовать свою систему автопилота.

В апреле сенаторы США поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla после аварии с автомобилем Tesla Model S 2019 года в Техасе, в результате которой погибли два человека. По данным полиции, электромобиль ехал в режиме автопилота. В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

США Флорида Орландо

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