Rolls-Royce продаст испанского производителя двигателей для авиации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings сообщил, что продаст испанского производителя авиационных двигателей ITP Aero объединению инвесторов, возглавляемому инвесткомпанией Bain Capital Private Equity, за 1,7 млрд евро.

Сделка должна быть закрыта в первой половине 2022 года после одобрения регуляторов.

Продажа ITP Aero - часть заявленной год назад программы по продаже активов, цель которой - привлечь не менее 2 млрд фунтов стерлингов (2,34 млрд евро) для улучшения баланса компании.

В объединение инвесторов, покупающих ITP Aero, также входят испанские Sapa (производитель оборонной продукции) и инвесткомпания JB Capital.

Выручка ITP Aero в 2020 году составила 735 млн евро, прибыль до налоговых и процентных выплат - 40 млн евро, говорится в сообщении.

Котировки акций Rolls-Royce растут в Лондоне на 9,4%. С начала года рыночная капитализация компании выросла на 30,3%, до 11,1 млрд евро.