Evraz объявил о досрочном выкупе евробондов с погашением в 2022 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Evraz Plc объявляет о досрочном выкупе еврооблигаций с погашением в 2022 году, говорится в сообщении компании.

На данный момент в обращении находятся бонды номиналом $435 млн, условия выкупа и досрочного погашения выпуска будут объявлены позже, пояснил "Интерфаксу" официальный представитель Evraz.

Досрочное погашение запланировано на 28 октября.

Согласно полугодовой финансовой отчетности компании, в июне Evraz выкупил евробонды с погашением в 2022 году на $40 млн.

В августе CFO компании Николай Иванов заявлял журналистам, что Evraz готовится к рефинансированию евробондов, которые предстоит погасить в январе 2022 года.

"Количество денежных средств на счетах компании превышает $1,4 млрд, и мы рассматриваем разные варианты рефинансирования. Доступны и евробонды, и банковский долг", - говорил он.

Чистый долг Evraz составил на конец июня $3,26 млрд, общий долг - $4,676 млрд. Свободный денежный поток (FCF) компании за полугодие вырос на 165%, до $836 млн.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших производителей ванадия в мире с долей в 14%. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.