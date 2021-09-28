Moeller-Maersk продаст производство рефрижераторных контейнеров китайской CIMC

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая A.P. Moeller-Maersk A/S продаст принадлежащие ей компании по производству контейнеров и обеспечению перевозок в охлажденном виде китайской China International Marine Containers Co. (CIMC) за $1,08 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе, CIMC купит Maersk Container Industry Qingdao Ltd., расположенную в Китае, и датскую Maersk Container Industry A/S, которые позволят ей увеличить возможности контейнерных перевозок продукции, требующей низких температурных режимов.

Сделка будет финансироваться за счет собственных средств CIMC. Она будет закрыта после соблюдения всех оговоренных условий и получения необходимых одобрений со стороны регулирующих органов.

CIMC – одна из крупнейших китайских промышленных компаний в сфере производства контейнеров, прицепов, портового и авиационного оборудования, а также строительной и погрузочной техники. В 2020 году компания зафиксировала выручку на уровне 3,23 млрд юаней ($500,2 млн).

Котировки акций CIMC в ходе торгов в Шэньчжэне во вторник снижаются на 2,7%, Moeller-Maersk в Дании – на 1%.