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H&M рассматривает возможность производства в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер H&M (Hennes & Mauritz AB), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, рассматривает возможность организации производства на российских фабриках, сообщил гендиректор компании в РФ Саэд Эль-Ашкар.

"H&M не владеет собственными фабриками и размещает заказы на независимых фабриках-поставщиках по всему миру - от Индии, Бангладеш, Китая до Турции и Португалии. При выборе поставщиков ключевое значение имеют производственные мощности и технологические возможности, а также локация - удобство с точки зрения логистических процессов. Глобальная команда регулярно мониторит ситуацию на разных рынках и ищет лучшие варианты для выстраивания производственной сети. Возможность производства в России также рассматривается", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

По итогам II квартала 2021 финансового года (в марте-мае) продажи H&M в России выросли в 2,6 раза, до 2,1 млрд шведских крон (около $241 млн по текущему курсу). В рублях продажи выросли в три раза (на 198%) - российский бизнес занял второе место после подразделения в США по темпам роста (среди 10 крупнейших рынков).

На конец мая сеть ритейлера в России объединяла 161 магазин (во II квартале компания открыла шесть магазинов net). В конце сентября H&M откроет флагманский магазин в РФ, самый большой по площади в стране.

Россия H&M

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