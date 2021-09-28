Евро подорожал на сорок копеек, доллар - на 41,5

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро ускорили рост к рублю на "Московской бирже" во вторник вечером на фоне перешедших к снижению котировок нефти.

К 19:00 по Москве доллар дорожал на 41,5 копейки, до 72,95 рубля, евро дорожал на 40 копеек, до 85,2 рубля. Бивалютная корзины ($0,55 и 0,45 евро) дорожала на 40,8 копейки - до 78,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики рынка нефти. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль после роста в предыдущие дни, вызванного подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам сентября.

На рубль также влияет динамика доллара на глобальном рынке, в то время как поддержку американской валюте относительно большинства мировых валют оказывает продолжающийся рост доходностей US Treasuries, связанный с "ястребиными" заявлениями Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американский ЦБ может приступить к сокращению объема выкупа активов уже на заседании 2-3 ноября и завершить эту программу к середине 2022 года.

В понедельник он отметил, что инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться.

Пауэлл при этом признал наличие рисков того, что инфляционное давление в США будет более сильным, чем ожидается, или более глубоким. ФРС поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения", говорится в тексте его заявления, подготовленного для выступления в комитете по вопросам банковского сектора, рынка жилья и городской среды Сената США во вторник.

Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября".

В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок, исходя из "последней информации, включая налоговые платежи". "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста. К 19:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,18% - до $78,59 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent преодолела отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,01%, до $74,69 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.

Подъему цен ранее во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Банк России 28 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 780 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и спросе 846,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 сентября, банки разместили 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и спросе 711,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,66% годовых.

ЦБ 28 сентября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 2 млрд 605,3 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) ЦБ опустил официальный курс доллара на 29 сентября на 15,3 копейки, до 72,5083 рубля, и уменьшил курс евро на 36,03 копейки, до 84,6752 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 3,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,5777 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, увеличился на 4,53 копейки и составил 72,6512 рубля Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 240,477 млн, из которых $729,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 510,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 26,09 копейки, до 84,7158 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 15,05 копейки и составил 84,8291 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 628,984 млн евро, из которых 173,525 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 455,459 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 7,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 7,25% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых.