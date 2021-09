Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 1%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы завершили основные торги вторника снижением на фоне общемировых распродаж из-за обеспокоенности инвесторов относительно нарастающей инфляции при рекордных ценах на энергоресурсы.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 4065,46 пункта, однако в ходе сессии он достигал нового исторического максимума - 4112,31 пункта. Индекс РТС упал на 1%, до 1756,26 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар подорожал на 40 копеек, до 72,93 рубля.

Подешевели акции АФК "Система" (-3,5%), расписки TCS Group (-3%), бумаги "Аэрофлота" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,8%), "Интер РАО" (-2,7%), UC Rusal (-2,7%), Polymetal (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "ММК" (-2,5%), "Яндекса" (-2,5%), "Московской биржи" (-2,3%), "НЛМК" (-2,2%), ВТБ (-1,8%), расписки Ozon (-1,6%), акции "Полюса" (-1,3%), "Норникеля" (-1,2%), "Магнита" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,9% "префы").

Подорожали акции "Газпрома" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,1%).

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/2022 годов еще только начинается.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Цена котировок на газ в Европе в последнее время поддерживает рост акций "Газпрома", которые приблизились к своим вершинам (исторический максимум акций концерна был зафиксирован 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за бумагу).

Интерес к партнерству при освоении шельфовых проектов "Газпром нефти" на Сахалине недавно проявили несколько новых претендентов, активами в Охотском море интересуются как российские, так и зарубежные игроки, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Газпром нефть шельф" Игорь Рустамов в кулуарах международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-2,2%) и США (индекс S&P 500 снизился на 1,9%, в район 4360 пунктов).

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande на бирже Frankfurt Stock Exchange во вторник подросли на 2,5%.

Американские законодатели-республиканцы заблокировали одобрение в Сенате пакета мер, продлевающего финансирование правительства США до 3 декабря текущего года. Таким образом, этот вопрос все еще остается в подвешенном состоянии за три дня до конца текущего финансового года (30 сентября), после завершения которого финансирование американского правительства будет прекращено, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке во вторник цены развернулись вниз (Brent поднималась до $80,75 за баррель впервые с октября 2018 года из-за сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы). К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1%, до $78,74 за баррель (+1,8% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $74,82 за баррель (+2% в понедельник).

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабнувшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (-6,4% и -4% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,2%), "Мосэнерго" (-3,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,9%).

Выросли котировки ПАО "Левенгук" (+34,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+12,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+7,9%, "Белона" (+5,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+4,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+4,8%), ПАО "Группа Черкизово" (+4,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+4,3%), банка "Уралсиб" (+4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+3,6% и +15% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 133,45 млрд рублей (из них 30,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,72 млрд рублей на акции "Роснефти").