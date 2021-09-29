Падение Nasdaq во вторник было максимальным с марта

Dow Jones снизился впервые за пять сессий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы понесли существенные потери во вторник. Падение Nasdaq Composite стало максимальным с 18 марта, а Dow Jones Industrial Average снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня, а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября". В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок. "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

"Мы ожидаем, что в этот момент у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты", - сообщается в письме.

Позже, выступая в Конгрессе, Йеллен высказала мнение, что период низких процентных ставок в США, вероятно, сохранится в течение некоторого времени в дальнейшем. Она отметила наличие некоторых признаков, указывающих на то, что рост инфляции ослабевает.

Между тем глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры.

Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва.

"Однако эти факторы ослабнут, и когда это произойдет, инфляция, вероятно, опустится до целевого показателя Федрезерва в 2%", - считает он.

Котировки акций поставщика услуг беспроводного доступа в интернет в самолетах Gogo Inc. взлетели почти на 38% по итогам торгов во вторник после того, как компания улучшила прогноз финансовых показателей на долгосрочную перспективу.

Ford Motor объявил о намерении построить четыре завода в США. Сумма инвестиций оценивается в $7 млрд. Три из четырех предприятий будут выпускать аккумуляторы для электромобилей компании. Бумаги Ford подорожали на 1,1%.

Между тем бумаги производителя микрочипов Advanced Micro Devices рухнули в цене на 6,1% после того, как аналитики New Street Research ухудшили рекомендации для них до "нейтрально" с "покупать".

Стоимость других представителей отрасли также упала, в том числе Nvidia Corp. - на 4,5%, Micron Technology - на 2,8%.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 2,4%, Zoom Video Communications - на 4%, Intel Corp. - на 1,2%, Microsoft Corp. - на 3,6%, Netflix Inc. - на 1,5%.

Аналитики Morgan Stanley понизили прогнозную цену акций интернет-ритейлера Amazon.com Inc., заявив, что планируемое увеличение компанией количества сотрудников, а также повышение зарплат окажут давление на ее прибыль. Прогнозная цена акций Amazon понижена до $4100 с $4300, однако рекомендация "выше рынка" осталась без изменения. Котировки акций компании упали на 2,6% - до $3315,96.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 569,38 пункта (1,63%) - до 34299,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 90,48 пункта (2,04%), составив 4352,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 423,29 пункта (2,83%) - до 14546,68 пункта.