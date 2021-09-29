Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,5%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips вслед за нефтью (Brent откатилась ниже $78 за баррель) и мировыми фондовыми площадками; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов снизились на 0,3-0,5%, при этом в лидеры отката вышли бумаги нефтегазовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4046,34 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1751,39 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар стоит 72,79 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), UC Rusal (-1%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), расписки Ozon (-0,4%), бумаги "РусГидро" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,1%), "НЛМК" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы"), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,3%) объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ в рамках форвардного соглашения, остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.

В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений "ПИК" оценивает примерно в $500 млн.

Подешевели ГДР Ros Agro (-2,8%) на фоне известий, что структура Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR группы "Русагро" (13,4% капитала) в рамках SPO. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в "Русагро" до 58,5%. SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ).

В то же время, группа "Русагро" не планирует buyback и заинтересована в росте ликвидности своих акций. "Сейчас у нас нет одобрения совета директоров по buyback, и он пока не рассматривается", - сказала директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию "Русагро" Светлана Кузнецова в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в среду выглядит негативным, фондовые площадки снижаются, нефть продолжает дешеветь, хотя отскакивают вверх фьючерсы на индекс S&P 500 после рекордного за 4 месяца падения во вторник.

Динамика рынка акций РФ говорит о том, что для возобновления роста может потребоваться дополнительная консолидация. На дневных графиках индексов МосБиржи и РТС накануне сформировались "медвежьи" разворотные "свечи".

Доходность гособлигаций США снижается, однако остается выше психологических значений по всей длине кривой, и текущая динамика скорее напоминает консолидацию после недавнего роста.

Власти Китая пришли на помощь China Evergrande и купили 20% принадлежавших ему акций регионального банка Shengjing Bank за 10 млрд юаней ($1,55 млрд). Однако эти деньги вряд ли достанутся кредиторам проблемного девелопера.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть Brent накануне достигли важного технического сопротивления $80 за баррель, после чего начали корректироваться. Теперь зона поддержки по котировкам нефти находится в диапазоне $75-76,13 за баррель.

Сентябрь для рынка акций США обычно не самый сильный месяц. Выходящая статистика и ситуация с "потолком" госдолга не способствуют повышению уровня инвестиционного оптимизма. Индекс уверенности потребителей Conference Board в сентябре снизился третий месяц подряд. Цены на газ ставят рекорды, но далее эти цены будут способствовать высокому уровню инфляционного давления. В сентябре количество получателей чеков размером $2000 в США серьезно уменьшилось, но часть эти средств подпитывала рост фондового рынка США.

Звучащие высказывания представителей ФРС вносят долю нервозности на рынки. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна действовать более агрессивно, чтобы противостоять инфляции. Он не исключил вероятности двух повышения базовой ставки в 2022 году. Глава ФРС США Пауэлл заявил о готовности ФРС сворачивать программу количественного смягчения. Ужесточение денежной политики больше всего ударит по акциям технологического сектора.

На рынке акций РФ долгосрочным инвесторам лучше дождаться снижения индекса МосБиржи до нижней границы повышательного канала, по которому он следует с июля этого года - это район 4000 пунктов. Что касается индекса РТС, то ближайшая техническая поддержка находится на уровне 1710 пунктов и еще одна - на уровне 1695 пунктов, считает аналитик.

Минфин США примерно до 18 октября сможет выполнять финансовые обязательства без повышения лимита госдолга США, следовательно, эта ситуация будет постепенно накаляться. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если вопрос о пределе долга не будет решен, то Америка впервые в истории объявит дефолт. Полная вера и кредитоспособность Соединенных Штатов будут подорваны, и страна, вероятно, столкнется с финансовым кризисом и экономической рецессией. Однако республиканцы не хотят идти на сотрудничество, и это в ближайшие дни будет негативно отражаться на ситуации на фондовых рынках, считает Верников.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает дальнейшей фиксации прибыли сырьевыми спекулянтами.

Глава ФРС на банковском комитете во вторник в очередной раз подчеркнул о готовности сворачивать программу стимулов в скором времени, что способствовало росту доллара до максимумов с ноября 2020 г. Для сырьевых спекулянтов крепкий доллар стал поводом зафиксировать прибыль.

Статистика API добавила негатива, показав рост запасов сырой нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Если статистика от Минэнерго США в среду выйдет аналогичной, для нефти появится еще одна причина для снижения. Также негативом для сырья выступает понижение прогнозов по экономике Китая на этот год от ведущих банков из-за рисков по сектору недвижимости и энергокризиса. Поскольку нефть довольно сильно перекуплена, снижение еще может инерционно продолжиться, хотя поддержка $75 за баррель Brent сохраняет актуальность.

Индексы акций в США во вторник упали на 1,6-2,8%, откат Nasdaq (-2,8%) стал максимальным с 18 марта, а Dow Jones (-1,6%) снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня (доходность 10-летних UST превысила 1,5% годовых), а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры.

Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Инвесторы в регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Экономисты Goldman Sachs ожидают роста ВВП Китая в 2021 году на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее свои прогнозы относительно увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

Кризис в энергоснабжении в стране связан с тем, что одни регионы Китая сталкиваются с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов. В результате китайские производители предупредили, что строгие требования к сокращению использования электроэнергии приведут к снижению объемов производства в ключевых экономических центрах страны.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам страны девятую порцию денежных средств в объеме 100 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande, который столкнулся с долговыми проблемами и снижением ликвидности, сообщил, что продаст акции китайского банка Shengjing Bank государственной управляющей компании на сумму $1,5 млрд. В среду Evergrande предстоят очередные процентные выплаты по облигациям в размере $47,5 млн. Акции компании растут на 11,6%.

Инвесторы также следят за выборами нового премьер-министра в Японии, которые пройдут в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду.

Днем ранее агентство Associated Press сообщило, что в Японии с 1 октября отменят режим ЧС, введенный в связи с пандемией COVID-19, а затем постепенно снимут ограничения.

Нефть утром в среду продолжает дешеветь из-за возобновившихся опасений по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Trading Economics. Накануне Brent поднималась до $80,75 за баррель - 3-летнего максимума.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,77 за баррель (-1,7% и -0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $73,97 за баррель (-1,8% и -0,2% накануне).

В то же время цены на нефть остаются высокими на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.