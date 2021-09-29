Участники рынка отказались от идеи приоритета на ж/д сети при ship-or-pay

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Из нормативно-правовой базы для введения на железной дороге договоров "вези или плати" (ship-or-pay) исключат пункт о предоставлении приоритетного доступа к инфраструктуре для тех, кто заключит с ОАО "РЖД" такие соглашения, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, информированные о ходе совещания 27 сентября в Минтрансе.

На совещании обсуждались эти правила. На встрече присутствовали представители Минэнерго, РЖД и ключевых клиентов железнодорожной компании, в том числе угольных и металлургических компаний. Участники обсуждения согласовали новую редакцию поправок в Устав железнодорожного транспорта, которая должна учесть интересы всех сторон, отмечает газета.

По словам ее источников, новая редакция законопроекта значительно отличается от предыдущей версии. В частности, исключен пункт о предоставлении приоритетного доступа к инфраструктуре для тех, кто заключит с РЖД договоры "вези или плати". Распределять объемы пропускной способности по договорам предполагается в порядке, утверждаемом Минэнерго.

В 2022-2025 годах договоры ship-or-pay смогут заключать только те, кто отправляет уголь Кузбасса на восток по экспортным направлениям, пишет газета. В 2022 году по таким соглашениям можно будет отправить 3 млн из 58 млн тонн угля, оговоренных в соглашении ж/д монополии с правительством Кемеровской области, в 2023 году - 5 млн из 63 млн, в 2024 году - 10 млн из 68 млн.

Затем договоры будут заключаться на объем, равный увеличению пропускных и провозных способностей инфраструктуры на конкретных маршрутах по сравнению с показателями на начало 2025 года, с этого момента маршруты и виды грузов не ограничиваются.

Поправки также предполагают нештрафуемый предел отклонений от контрактных объемов - 5% как для грузоотправителя, так и для перевозчика. Для разрешения претензий вводится положение о комиссии по досудебному урегулированию споров, в которую войдут представители министерства энергетики, ФАС и Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Идея введения механизма "вези или плати" на железной дороге (устанавливает обязательства перевозчика доставить определенный объем груза клиента, а тот должен предоставить их) обсуждается несколько лет, напоминают "Ведомости".

19 февраля 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавляющий совет директоров РЖД, поручил монополии до конца года начать заключать договоры о перевозке угля по этому принципу. Он мотивировал это возможностью решить проблему с ограниченной пропускной способностью Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

В марте 2021 года на совещании у президента Владимира Путина было решено нарастить поставки угля из Кузбасса к 2024 году на 30% относительно 2020 года. Обязательства РЖД и угольщиков предполагалось закрепить долгосрочными контрактами. Перевозчик обещал угольным компаниям приоритетный доступ к инфраструктуре в восточном направлении. Чтобы создать правовую базу для этого, Минтранс предложил поправки в Устав ж/д транспорта и правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре РЖД.

Как ранее писал "Коммерсантъ", в марте Совет потребителей услуг монополии выступил с критикой такой конструкции. Среди претензий были неясность критериев отбора тех, кто заключает соглашения "вези или плати", отсутствие симметричной ответственности для монополии и грузоотправителей, тарифные параметры, сроки договоров.

Грузоотправители также отметили, что крупные угольные компании платят "Российским железным дорогам" порядка $0,5 млрд в год каждая, и 5-летний договор приведет к росту их обязательств до $2,5 млрд. А обязательства РЖД (если 30% крупных клиентов заключат 5-летние контракты) увеличатся примерно на 2,5 трлн рублей при текущем долговом портфеле в 1,4 трлн рублей, напоминает газета.

Минэнерго отмечало, что предлагаемая форма договора перекладывает риски "Российских железных дорог" на других участников перевозок. ФАС была против, так как считала, что текущие ПНД и так позволяют достичь целей по росту экспорта из Кузбасса на 30%.

Предыдущий вариант поправок критиковали Главное правовое управление (ГПУ) президента, Исследовательский центр частного права при президенте и Верховный суд России, пишут "Ведомости". Помощник президента, начальник ГПУ Лариса Брычева в письме замглавы аппарата правительства Александру Грибову обращала внимание на то, что в законопроекте была ответственность только перевозчика за непринятие грузов, но не грузоотправителя. Документ "существенно смещает баланс имущественных интересов" в пользу грузоотправителя, отмечала она.

В августе замглавы РЖД Алексей Шило говорил, что предстоит выстроить механизм, как правильно верифицировать выполнение договорных обязательств.

Представитель UC Rusal заявил газете, что компания считает принципиально важным, чтобы, принимая на себя обязательства перед угольщиками, "монополия правильно рассчитывала свои возможности" в условиях дефицита пропускных способностей и не забывала про нужды остальных грузоотправителей. По его словам, речь, в частности, идет о нефтяниках, металлургах, производителях удобрений, дорогие грузы которых компенсируют РЖД убытки от экспорта угля.