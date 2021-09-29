Сервис "Яндекс.Заправки" вышел на рынок Турции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Заправки" впервые вышел за рубеж и начал работать в Турции, подключив одну из крупнейших топливных сетей страны OPET, сообщила российская компания.

"Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают "Яндекс", но планируем изучить и другие страны", - уточнила через пресс-службу руководитель международного направления "Яндекс.Заправок" Анатолия Камынина.

У сети OPET в Турции около 1700 заправок - это 15% рынка страны. Теперь на них можно будет заплатить за топливо через "Яндекс.Заправки", встроенные в турецкую версию "Навигатора". В "Яндексе" отметили, что каждый месяц в Турции этим приложением пользуется 4 миллиона водителей.

"Яндекс.Заправки" - сервис, позволяющий оплачивать топливо, не выходя из автомобиля. Пользоваться им можно в отдельном приложении, а также в "Яндекс.Картах" и "Яндекс.Навигаторе".