ВТБ предоставит кредит в $1 млрд Навоийскому ГМК в Узбекистане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ откроет 5-летнюю кредитную линию Навоийскому горно-металлургическому комбинату на $1 млрд, говорится в сообщении банка.

Соглашение о сотрудничестве по финансированию инвестиционной программы комбината подписано группой ВТБ, ГП "Навоийский ГМК" и АО "Навоийский ГМК". Документ подписали президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ГП "Навоийский ГМК" Кувандик Санакулов. Церемония прошла в рамках форума "Узбекистан: достижения экономических реформ и перспективы", который проводили 29-30 сентября в Ташкенте.

"Соглашение с Навойиским комбинатом - крупнейшая для ВТБ сделка в Узбекистане. Рассчитываем, что она откроет новые возможности для развития предприятия, всей горно-металлургической отрасли и смежных отраслей страны. Мы готовы предоставить коллегам не только финансовое плечо, но и глубокую экспертизу по вопросам реализации инвестпрограммы, а также работы на международных рынках капитала, наряду с реализацией ESG-повестки", - заявил Костин после церемонии.

В свою очередь, вице-премьер страны, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров отметил, что сделка стала возможной благодаря масштабной трансформации горнодобывающего сектора и Навоийского ГМК в частности, запущенной в 2018 году. К концу 2021 года ожидается завершение процесса трансформации компании.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ранее своим постановлением одобрил реорганизацию комбината и создание на его базе отдельных предприятий - ГП "Навоиуран" по переработке урана и АО "НГМК" по производству золота и серебра.

Навоийский ГМК полностью принадлежит государству. Основной золоторудной базой предприятия является одно из самых крупных в мире месторождение Мурунтау (Центральные Кызылкумы). В составе комбината действуют четыре гидрометаллургических завода, один рудник кучного выщелачивания и золотоизвлекательный цех.

В прошлом году Навоийский ГМК произвел около 2,6 млн унций золота, что делает его пятой по величине золотодобывающей компанией в мире.