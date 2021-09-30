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"Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях из-за пандемии

"Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях из-за пандемии
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях на фоне коронавируса, в частности, из-за сокращения прибыли от зарубежных контрактов.

"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в опубликованном в четверг отчете "Роскососмоса" за 2020 год.

"В связи с длительным производственным циклом ожидается пролонгированное (не менее 3 лет) влияние пандемии на экономические показатели организаций госкорпорации "Роскосмос" в 2021-2023 гг.", - говорится в документе.

Роскосмос Коронавирус

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