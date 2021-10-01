Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне распродаж на мировых фондовых площадках в рамках фиксации прибыли игроками, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent торгуется выше $78 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7-1%, упали почти на 10% акции ПАО "Группа компаний ПИК" на итогах SPO.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4073,46 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1760,92 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 72,85 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), "НЛМК" (-1%), "Роснефти" (-1%), ВТБ (-1%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,8% "префы"), "Яндекса" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

Подорожали расписки Ozon (+1,1%), акции "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,2%).

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" упали на 9,6% - до 1271,7 рубля.

Объем SPO "ПИКа" был увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне 1275 рублей за акцию. В общей сложности компания выручит от SPO почти 36,3 млрд рублей.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, снижение темпов роста экономики Китая нанесло новый удар по перспективам роста в регионе: официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в четверг показал, что производственная активность в стране в сентябре неожиданно снизилась из-за более широких ограничений на потребление электроэнергии.

В пятницу в центре внимания рынка данные по производственной активности в Европе и США, а также показатели инфляции в еврозоне и индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что Конгресс США смог временно решить проблему с финансированием госбюджета, продлив его до 3 декабря, однако голосование по инфраструктурным стимулам было отложено, указывая на сохранение разногласий.

В пятницу утром на рынках преобладает выраженно негативный настрой. Биржевые индексы в Азии начинают октябрь падением, снижаются фьючерсы на американские индексы, отражая растущую нервозность глобальных инвесторов относительно повышенного инфляционного фона и перспектив торможения роста мировой экономики в условиях разногласий в Конгрессе США по бюджету.

Новая волна ухудшения настроений на глобальных рынках в последний день недели подталкивает инвесторов к частичной фиксации прибыли в российских "фишках", что вернуло индекс МосБиржи в диапазон 4050-4100 пунктов. Ухудшение ситуации на рынке нефти и перегретость ряда бумаг может увести индекс и ниже, считает Локтюхов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, американский рынок акций переоценен, однако российский рынок при текущих уровнях цен на нефть и газ недооценен. У акций "Газпрома", например, коэффициент цена/прибыль сейчас находится в районе 8, что в 1,5 раза ниже среднеотраслевого показателя в России. В США соответствующий среднеотраслевой коэффициент по нефтегазовой отрасли в два с лишним раза выше.

Никто не гарантирует, что цены на нефть в обозримом будущем останутся на высоких уровнях. Инвесторы будут следить за предстоящей в понедельник встречей стран ОПЕК и союзников. По прогнозам ОПЕК, в октябре и ноябре будет наблюдаться дефицит нефти. Если страны ОПЕК поддадутся в понедельник давлению со стороны США и решат увеличить добычу больше ранее утвержденных 400 тыс. б/с, цены на нефть несколько снизятся. Начиная с 22 августа на графике нефти марки Brent сформировался агрессивный повышательный тренд, который в данный момент проходит в районе $76. "Нефтебыкам" важно, чтобы котировки не снижались ниже этой отметки.

В США в сентябре завершилась масштабная программа пособий по безработице стоимостью более $800 млрд. Большая часть этих средств была инвестирована в акции и теперь "быкам" необходимо найти новые драйверы для роста рынка. Октябрь статистически также неблагоприятный месяц для рынка США. На все это накладывается повышенная инфляция и неопределенность дальнейшей политики ФРС. От повышения процентной ставки в 2022 или 2023 году мало какие акции выиграют, кроме акций компаний финансового сектора. А неопределенность с политикой ФРС состоит в том, что на данном этапе борьба с инфляцией - дело безнадежное. У ФРС имеются как минимум три "монетарных тормоза", включая объемы выкупа гособлигаций, на которые может нажать регулятор. Но если нажать одновременно на все тормоза, финансовая система США обрушится, отмечает Верников.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-1,6%, при этом худшую динамику за месяц с марта 2020 года продемонстрировали индикаторы S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-5,3%). Dow Jones в сентябре опустился на 4,3%, что стало худшей месячной динамикой с начала 2021 года.

Минувший месяц был сложным для фондового рынка на фоне ожиданий роста ставок, опасений по поводу инфляции и беспокойства в связи с ситуацией на китайском рынке недвижимости из-за проблем застройщика China Evergrande Group, пишет CNBC.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил глава ФРС Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.

В пятницу в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

Палата представителей Конгресса США в четверг во избежание прекращения финансирования государственных учреждений утвердила временный бюджет на 2022 финансовый год. После этого документ подписал президент США Джо Байден, сообщил Белый дом. "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи" будет действовать до 3 декабря 2021 года.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают после роста накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $78,18 за баррель (-0,2% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $74,87 за баррель (-0,2% и +0,3% накануне).

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - на более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США.

Трейдеры ждут очередное заседание стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.