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Промсвязьбанк планируется докапитализировать в 2022 г. на 13,7 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк в 2022 году может быть докапитализирован на 13 млрд 731 млн рублей за счет бюджетных средств, следует из материалов федерального бюджета.

Документ (№1258295-7) размещен в электронной базе данных парламента.

В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что дополнительная поддержка Промсвязьбанку в виде капитализации может быть оказана в текущем году. "Цифры пока обсуждаются, не хотелось бы их называть, но я надеюсь, что в этом году бюджетная ситуация нам позволит такую операцию произвести", - заявлял он.

Минфин также предлагал продлить специальную линию ликвидности от Федерального казначейства, которую Промсвязьбанк использует для финансирования оборонного комплекса.

В конце 2020 года Промсвязьбанк получил в капитал 25 млрд рублей.

Промсвязьбанк принадлежит Росимуществу. До перехода в собственность государства банк с декабря 2017 года санировался структурой ЦБ – Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора.

Несколько лет назад на базе Промсвязьбанка был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк

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