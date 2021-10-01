Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Wildberries запустил программу субсидирования для владельцев пунктов выдачи заказов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил программу субсидирования партнеров для открытия новых и брендирования действующих пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ежемесячный размер программы составит около 80 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Программа субсидий предусматривает получение повышенного вознаграждения от оборота брендированного пункта выдачи. В первый месяц предприниматели могут получить в качестве вознаграждения до 10% от оборота до 2 млн рублей, во второй - до 9%, в третий - до 8%, в четвертый - до 7%. С пятого месяца владельцы партнерского брендированного ПВЗ получают стандартный доход в размере от 3,5 до 6% от оборота.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России. География присутствия компании охватывает 17 стран: кроме РФ это Литва, Латвия, Эстония, США, Франция, Италия, Испания и др. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд руб.

Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,3 млн заказов. Ассортимент площадки включает 14,5 млн SKU от 180 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и др.

Wildberries

Новости

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Росстат сообщил о снижении пенсий в реальном выражении седьмой месяц подряд

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Мировой дефицит газа опасен для Британии из-за недостатка хранилищ в стране

Минфин РФ увидел риски устойчивости бюджета к началу 2030-х из-за энергоперехода

Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по газовым контрактам

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });