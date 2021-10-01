Wildberries запустил программу субсидирования для владельцев пунктов выдачи заказов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил программу субсидирования партнеров для открытия новых и брендирования действующих пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ежемесячный размер программы составит около 80 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Программа субсидий предусматривает получение повышенного вознаграждения от оборота брендированного пункта выдачи. В первый месяц предприниматели могут получить в качестве вознаграждения до 10% от оборота до 2 млн рублей, во второй - до 9%, в третий - до 8%, в четвертый - до 7%. С пятого месяца владельцы партнерского брендированного ПВЗ получают стандартный доход в размере от 3,5 до 6% от оборота.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России. География присутствия компании охватывает 17 стран: кроме РФ это Литва, Латвия, Эстония, США, Франция, Италия, Испания и др. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд руб.

Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,3 млн заказов. Ассортимент площадки включает 14,5 млн SKU от 180 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и др.