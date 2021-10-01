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Венесуэльский боливар после очередной деноминации лишился шести нулей

Венесуэльский боливар после очередной деноминации лишился шести нулей
Новые банкноты достоинством в пять боливаров
Фото: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Венесуэла в пятницу, 1 октября, провела деноминацию, после которой у обесценившейся национальной валюты - боливара - стало на шесть нулей меньше, сообщает агентство Associated Press.

До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг стоила чуть меньше 25 центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше $25.

Деноминация боливара призвана упростить кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас осложняет огромное количество нулей в суммах, отмечает агентство.

Центральный банк Венесуэлы объявил о новой деноминации валюты в прошлом месяце. Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, при этом банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день. Также сообщалось о том, что методы оплаты будут модернизированы, чтобы расширить цифровое использование боливара.

Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

Венесуэла

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