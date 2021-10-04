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Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на внешнем негативе

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на внешнем негативе
Фото: by Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль проседает к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижения нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,73-72,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,83 руб. (+10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,415 руб. (+12,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,12 коп. к уровню закрытия 1 октября, до 78,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,15 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,27 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение рубля к доллару и евро на старте торгов 4 октября обусловлено негативными внешними сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Давление на рубль оказывают снижение нефтяных котировок, а также уменьшение аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,02 за баррель, что на 0,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,59 за баррель, что на 0,38% ниже уровня на закрытие рынка 1 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют в основном отрицательную динамику, в частности, японский Nikkei 225 теряет 1,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,33%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом: Dow Jones прибавил 1,43%, S&P 500 - 1,15%, Nasdaq - 0,82%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 61,1 пункта с августовских 59,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 59,6 пункта.

Также по итогам сентября увеличился индекс потребительского доверия в США - до 72,8 пункта по сравнению с 70,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71 пункт. Аналитики не ожидали его пересмотра.

Мосбиржа

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