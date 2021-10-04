Цена Brent снова опустилась ниже $79,2 за баррель

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник после подъема до максимальных уровней за последние три года на прошлой неделе.

Трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится 4 октября. Одни аналитики полагают, что участники соглашения могут договориться о более значительном повышении добычи, чем обговаривалось ранее, сообщает Dow Jones. Эксперты Rystad Energy считают такой шаг маловероятным.

К 8:08 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (на 0,14%) - до $79,17 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,97 (на 1,2%), до $79,28 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,12 (на 0,16%), до $75,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,85 (на 1,1%), до $75,88 за баррель, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года.

По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установки. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.