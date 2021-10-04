Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3-0,6%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник отскочил вверх вслед за пятничным ростом фондовых площадок в США, в то время как сырьевые площадки подают смешанные сигналы (нефть Brent просела ниже $79 за баррель, растут металлы); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%, причем второй превысил 4100 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4111,13 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1776,32 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар поднялся до 72,9 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,2%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги ВТБ (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%).

Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее $506,8 млн, следует из сообщения американского Минюста. Эта сумма включает неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги ($248,5 млн), что с учетом процентов и штрафов возрастает до $448,96 млн, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США. Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации, отмечает ведомство. Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), "Яндекса" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, китайские биржи закрыты до пятницы в связи с национальным праздником, а гонконгский Hang Seng снижается. Ситуация с проблемным китайским застройщиком Evergrande остается неопределенной: компания сообщила о продаже своей доли, после чего торги были приостановлены.

ОПЕК+ в понедельник примет решение о планах по наращиванию добычи на ближайшие месяцы. На прошлой неделе на биржи поступили слухи о возможном ускорении производства с ранее оговоренных 400 тыс. б/с. В этом случае цены наверняка испытают понижательное давление. Если альянс решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тыс. б/с, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 4040 и 1750 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В случае закрепления ниже указанных отметок можно говорить о рисках развития падения в район 3970 и 1700 пунктов (нижние полосы Боллинджера), но в целом краткосрочно рынок по-прежнему не выглядит перекупленным и может предпринимать попытки роста. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 4040-4130 пунктов.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефтяной рынок находится в ожидании заседания стран ОПЕК+. Если альянс согласует увеличение добычи с ноября больше, чем на 0,4 млн б/с, это будет поводом для снижения Brent к $73-75 за баррель. В базовом сценарии никаких изменений не ожидается, поэтому котировки могут остаться в рамках привычного "бокового" диапазона $77-79 за баррель. Поводов для ухода выше $80 за баррель пока не видно. В США число активных буровых выросло за неделю на 7 единиц. Тем не менее, пробуренные, но не законченные скважины в Америке сокращаются, а буровой активности пока недостаточно для остановки этого процесса, поэтому добыча нефти восстанавливается не так активно, как могла бы.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,4%. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что фармацевтическая компания Merck разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.

В Азии в понедельник преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng падает на 2,3%; биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками в этих странах), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Проблемы в глобальных цепочках поставок, которые приводят к дефициту некоторых товаров на рынке и росту цен на них, оказывают существенное давление на инвесторов.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. На прошлой неделе СМИ сообщили, что девелопер пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании. Торги акциями Evergrande и ее "дочки" - Evergrande Property Services Group на Гонконгской бирже были остановлены в понедельник. Администрация биржи, как и представители самих компаний, не объяснили, почему была предпринята такая мера, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после подъема до 3-летних максимумов на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,83 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $75,4 за баррель (-0,6% и +1,1% в пятницу).

Трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник. Некоторые аналитики полагают, что входящие в группу страны могут договориться о более значительном повышении добычи, чем обговаривалось ранее, сообщает Dow Jones.

Между тем эксперты Rystad Energy считают такой шаг маловероятным.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установок. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.