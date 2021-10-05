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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МосБиржа не будет работать 31 декабря

Она проведет торги 3-7 января 2022 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2022 году.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3-7 января, 23 февраля, 7-8 марта, 3 и 9-10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года, говорится в сообщении биржи.

В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

В дни официальных государственных праздников 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 4 ноября 2022 года будут проводиться торги инструментами, имеющими аналоги на зарубежных рынках:

- на фондовом и денежном рынках - с акциями иностранных эмитентов и еврооблигациями;

- на срочном рынке - всеми инструментами, базовым активом которых являются инструменты, торгующиеся в эти дни на иностранных площадках;

- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов - всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами TODAY и сделки своп overnight);

- на рынке СПФИ - всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

К тому же 5 марта 2022 года является общероссийской рабочей субботой, в этот день торги проводятся в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами TODAY и сделки своп overnight).

В остальные дни 2022 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.

При этом 31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.

МосБиржа

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