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Нефть WTI торгуется на максимуме за 7 лет на решениях ОПЕК+

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник после скачка более чем на 2% накануне на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве во вторник составила $81,47 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,98 (2,5%) - до $81,26 за баррель, максимума с 16 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $77,72 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,3%) - до $77,62 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие рынка с 11 ноября 2014 года.

"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том, что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

"Тем не менее, страны ОПЕК+ продолжат проводить ежемесячные заседания, что позволит им быстро скорректировать добычу в соответствии с прогнозами изменения спроса и предложения на рынке, - приводит слова МакНэлли MarketWatch. - То есть всего через несколько недель они могут встретиться и решить, нужна ли рынку корректировка".

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими в последнем квартале 2021 года, поскольку переход компаний с газа на нефть поддерживает спрос", - говорит главный аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Сангчил Юн.

Brent WTI ОПЕК+

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