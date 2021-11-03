Индекс PMI сферы услуг РФ в октябре опустился ниже критической отметки

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта, опустившись с сентябрьского значения 50,5 пункта. Об этом свидетельствуют материалы исследования IHS Markit. Данные указали на максимальные темпы сокращения деловой активности с декабря 2020 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре снизился до 49,5 пункта с 50,5 пункта в сентябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня – на ее снижение.

Как говорится в пресс-релизе, снижение активности в российской сфере услуг было связано со слабым клиентским спросом и возобновлением спада новых заказов впервые в 2021 году, хотя в целом оно было незначительным.

Напротив, рост новых экспортных заказов в октябре возобновился. Компании сферы услуг зарегистрировали лишь умеренный рост спроса со стороны иностранных клиентов, но он был самым сильным за четыре месяца.

Между тем затраты компаний заметно выросли. Данные за октябрь указали на ускорение роста стоимости производственных ресурсов: участники опроса отмечали, что более высокие цены поставщиков и на коммунальные услуги отразились на общем увеличении затрат. Уровень инфляции был самым высоким с мая и превысил тренд серии.

Несмотря на слабый спрос, поставщики услуг все же смогли частично переложить более высокие затраты на клиентов в начале четвертого квартала. Темпы роста инфляции отпускных цен были в целом резкими и самыми быстрыми за четыре месяца.

В то же время поставщики услуг зафиксировали возобновление сокращения занятости. Падение численности персонала было вторым за три месяца, но в целом незначительным. В тех случаях, когда компании регистрировали сокращение численности персонала, это было связано с усилиями по сокращению расходов.

Сокращение рабочих мест не привело к усилению нагрузки на производственные мощности, поскольку в октябре объемы незавершенных заказов сокращались более быстрыми темпами. Данное снижение было связано с более слабым спросом и уменьшением притока новых заказов.

Как отмечается в исследовании, российские поставщики услуг в целом сохранили оптимизм в отношении увеличения объемов производства в предстоящем году. При этом степень оптимизма снизилась на фоне опасений по поводу пандемии и будущего спроса.