В ВТБ отметили, что рост цен на жилье значительно замедлился

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста средней фактической суммы сделки на рынке купли-продажи жилья замедлились, подсчитали в пресс-службе ВТБ по итогам сентябрьской работы экосистемы "Метр квадратный".

"Темпы роста средней фактической суммы сделки на рынке купли-продажи замедлились. Размер среднего чека в сентябре вырос лишь на 3%, до 5 млн рублей против 10%-ого роста в августе", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что основным фактором снижения расходов покупателей стало сокращение среднего чека в рамках сделок по новостройкам. Впервые за 1,5-2 года он снизился - к августу на 2%. Наиболее заметное снижение отмечается на рынке Москвы и области - на 5%, до 8,9 млн рублей.

"Рост цен, который непрерывно сопровождал строительный сегмент в последние месяцы, особенно на первичном рынке, к радости потребителей значительно замедлился и даже проходит определенную "корректировку". Застройщики понимают, что без льготных условий ипотеки продажи "просядут", поэтому вынуждены корректировать ценовые условия", - комментирует генеральный директор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев.

По его словам, еще одним фактором "охлаждения" рынка новостроек может стать общий рост стоимости ипотеки в ближайшие месяцы.

"Рост ключевой ставки, который может произойти еще раз до конца года, может повлечь за собой и удорожание ипотеки в российских банках. Ранее мы прогнозировали, что при изменении ключевой ставки до 7% ипотечная в среднем по рынку может вырасти до 9%. Мы видим, что крупные банки уже провели раунд повышения ставок - их примеру могут последовать и другие игроки. В этих условиях драйвером роста объема продаж может стать рынок вторичной недвижимости, который с точки зрения цены остается для потребителей более привлекательным", - добавил руководитель "Метра квадратного".

Напомним, что, по оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем выдач составил порядка 500 млрд, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей, тогда как в 2020 г. было выдано 4,4 трлн рублей, в 2019 - 2,9 трлн рублей (по данным ЦБ РФ).