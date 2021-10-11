Продажи "ПИКа" за 9 месяцев выросли на 13%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа "ПИК" по итогам 9 месяцев 2021 года увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 13%, до 1,694 млн кв. м, включая проекты fee-development, сообщил девелопер.

В денежном выражении объем реализации недвижимости увеличился на 41%, до 295 млрд рублей.

В том числе по проектам fee-development объем реализации вырос в 2,7 раза и составил 64 млрд рублей (или 292 тыс. кв. м).

Продажи на рынке вторичной недвижимости на платформе "Кварта" составили 8 млрд рублей (44 тыс. кв. м).

Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 50%, до 342 млрд рублей. Поступления денежных средств от оказания строительных услуг, бизнеса fee-development и прочих видов деятельности увеличились на 66% и составили 100 млрд рублей - почти 30% от общего объема. Поступления денежных средств на эскроу счета увеличились более чем в 3 раза, до 123 млрд рублей.

Объем ввода в эксплуатацию вырос на 7% и составил 1,359 млн кв. м.

За 9 месяцев "ПИК" вывел в продажу 14 новых проектов, 112 новых корпусов. Общая площадь выведенной в продажу недвижимости увеличилась на 51% и составила 1,986 млн кв. м.

Доля ипотечных сделок составила 77% от общего объема продаж.

По подсчетам, в III квартале продажи "ПИКа" составили 606 тыс. кв. м на 106 млрд рублей. В денежном выражении они выросли на 19%, хотя в натуральном незначительно, на 1%, сократились.

Средние цены "ПИКа", по подсчетам, за 9 месяцев выросли на 25%, до 174 тыс. рублей за кв. м, в том числе в III квартале – на 21%, до 175 тыс. рублей.

"ПИК" – одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.