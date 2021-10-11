Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Продажи "ПИКа" за 9 месяцев выросли на 13%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа "ПИК" по итогам 9 месяцев 2021 года увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 13%, до 1,694 млн кв. м, включая проекты fee-development, сообщил девелопер.

В денежном выражении объем реализации недвижимости увеличился на 41%, до 295 млрд рублей.

В том числе по проектам fee-development объем реализации вырос в 2,7 раза и составил 64 млрд рублей (или 292 тыс. кв. м).

Продажи на рынке вторичной недвижимости на платформе "Кварта" составили 8 млрд рублей (44 тыс. кв. м).

Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 50%, до 342 млрд рублей. Поступления денежных средств от оказания строительных услуг, бизнеса fee-development и прочих видов деятельности увеличились на 66% и составили 100 млрд рублей - почти 30% от общего объема. Поступления денежных средств на эскроу счета увеличились более чем в 3 раза, до 123 млрд рублей.

Объем ввода в эксплуатацию вырос на 7% и составил 1,359 млн кв. м.

За 9 месяцев "ПИК" вывел в продажу 14 новых проектов, 112 новых корпусов. Общая площадь выведенной в продажу недвижимости увеличилась на 51% и составила 1,986 млн кв. м.

Доля ипотечных сделок составила 77% от общего объема продаж.

По подсчетам, в III квартале продажи "ПИКа" составили 606 тыс. кв. м на 106 млрд рублей. В денежном выражении они выросли на 19%, хотя в натуральном незначительно, на 1%, сократились.

Средние цены "ПИКа", по подсчетам, за 9 месяцев выросли на 25%, до 174 тыс. рублей за кв. м, в том числе в III квартале – на 21%, до 175 тыс. рублей.

"ПИК" – одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.

ПИК

Новости по теме

Новости

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Чижов посоветовал ЕС увидеть в РФ партнера ради разрешения газового кризиса

Более 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });