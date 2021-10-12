Путин поручил правительству за месяц разработать новые меры соцподдержки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать новые меры для социальной поддержки граждан страны, пообещал собрать кабинет министров на совещание по этому вопросу.

"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано", - сказал Путин в Кремле на первой встрече с депутатами новой Государственной Думы.

Он добавил: "Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время".

Ранее во вторник министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи.

По его словам, годовая инфляция в РФ сейчас около 7,5% – "вблизи пика", но из-за ряда факторов ожидать ее существенного снижения к концу года не приходится.

При этом он подчеркнул, что макропрогноз на 2022-2024 годы полностью сохранен, в том числе министерство ожидает замедления годовой инфляции в РФ до таргета в 4% к концу 2022 года.