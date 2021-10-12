Набиуллина сочла, что ЦБ РФ не надо синхронизировать повышение ставки с ФРС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Изменение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США не будет нести серьезных рисков для стран, где накоплены буферы и существует доверие рынков к проводимой монетарной политике, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я не придерживаюсь аргумента, что нам надо оставить пространство для повышения ставки, чтобы это делать вместе с ФРС", - сказала Набиуллина, выступая на онлайн-мероприятии по теме "Динамика инфляции и денежно-кредитные меры реагирования" в рамках осенних встреч МВФ.

По ее словам, изменение политики ФРС не будет иметь "никаких последствий для финансовой стабильности в России, потому что рынок целиком понимает политику" ЦБ.

Набиуллина выразила сомнение в том, что страны, приступившие к ужесточению ДКП позже, смогут обойтись небольшими шагами. "Возможно им придется повышать ставки больше, чтобы восстановить доверие рынков", - предположила она. Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас, по ее мнению, самое правильное время для повышения доверия рынков.

ФРС знает, как выстроить коммуникационную политику, чтобы избежать резких и масштабных корректировок рынков: реакция на изменение политики американским регулятором будет постепенной, а волатильность умеренной, считает Набиуллина.

При этом, по ее мнению, от ужесточения ДКП в США могут пострадать страны, испытывающие проблемы доверия рынков к проводимой политике. Риски финансовой стабильности вырастут, и вряд ли помогут нестандартные меры в такой ситуации, предположила глава Банка России.

Она напомнила, что в 2017 году, когда ФРС США повышала ставки, ЦБ РФ их снижал.

Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%.

ФРС США на сентябрьском заседании сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. При этом опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывала, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидали повышения базовой ставки в 2022 году. Причем, трое из них полагали, что ставка будет увеличена дважды.