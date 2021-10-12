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S7 попросила продлить на 2022 год субсидирование семейных перелетов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - S7 Airlines просит продлить на 2022 год действие программы субсидирования так называемых семейных перелетов по России.

"В целях развития межрегиональной маршрутной сети продлить на 2022 год действие постановления правительства РФ №1176 о субсидировании семейных (авиационных - ИФ) перевозок", - говорится в презентации S7, с которой выступил замдиректора по стратегии группы Константин Пьянков в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Для реализации этой программы S7 просит предусмотреть в федеральном бюджете 5 млрд руб.

Согласно проекту бюджета на ближайшую трехлетку, на поддержку всех внутренних авиаперевозок в 2022 году РФ планирует выделить 27,5 млрд руб. В частности, 9,3 млрд руб. может быть направлено на программу поддержки перевозок между регионами в обход Москвы, 12,3 млрд руб. - между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом. Еще 5,9 млрд руб. может получить единая дальневосточная авиакомпания "Аврора".

Субсидии на запущенную в этом году программу поддержки семейных перелетов по России в проекте бюджета-2022 не предусмотрены. Ранее на нее было выделено 1,3 млрд руб. Вместе с тем по 1,2 млрд руб. в ближайшие три года РФ планирует направлять на субсидирование внутренних туристических рейсов. Эта программа, которая предполагает выделение субсидий туроператорам через Ростуризм, заработала также в этом году, на нее уже было направлено 1,2 млрд руб.

S7 Airlines

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