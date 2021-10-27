S7 с 20 декабря запускает прямые рейсы из Улан-Удэ на Пхукет

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 с 20 декабря запустит прямой рейс по маршруту Улан-Удэ - Пхукет (Таиланд), сообщила пресс-служба S7.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на самолётах Airbus A320neo.

Ранее авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Согласно данным на сайте ООО "Аэропорт Байкал" (Улан-Удэ, входит в холдинг "Новапорт"), S7 будет единственной компанией, выполняющей прямые рейсы из Улан-Удэ на Пхукет.

С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V". Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса на прошлой неделе разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.

S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний, базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".