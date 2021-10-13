Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и стабилизации нефти в преддверии выхода блока статистики в США и отчета ОПЕК за сентябрь; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4255,46 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1866,36 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 71,85 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), Московской биржи (-0,7%), "ММК" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

ММК снизил продажи в III квартале на 16,8% ко II кварталу, до 2,76 млн тонн, сообщила компания.

Подорожали акции АФК "Система" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, внешний фон утром в среду выглядит умеренно негативным: азиатские фондовые индексы незначительно снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть.

China Securities Journal предупреждает о возможном ухудшении ситуации на рынке недвижимости Китая в IV квартале. МВФ повысил прогноз по темпам роста экономики России в 2021 году с 4,4% до 4,7%, но одновременно понизил аналогичный прогноз на 2022 год с 3,1% до 2,9%. JPMorgan отчитается о финансовых результатах за третий квартал. В США в 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь (консенсус-прогноз составляет +0,3% м/м, +5,3% г/г). Вечером ожидается публикация протокола сентябрьского заседания ФРС.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, ухудшение внешнего фона может продолжить оказывать давление на индекс МосБиржи, в результате чего он может опуститься ниже 4250 пунктов.

Дефицит новостного фона, а также ожидания выхода статданных по потребительской инфляции в США подталкивают инвесторов к умеренным сокращениям своих позиций. В среду проседает фондовая Азия, несмотря на неплохую статистику по внешней торговле КНР.

Федрезерв США будет учитывать данные по потребительской инфляции за сентябрь при определении дальнейших планов по денежно-кредитной политике. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, темпы роста инфляции останутся на уровне прошлого месяца - 5,3% годовых. Если показатель окажется выше ожиданий, рынки могут отреагировать волной распродаж. Отчетность банков в США за третий квартал может оказаться слабой на фоне роста издержек, что может усилить коррекционный настрой участников рынка, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,1-0,3% в ожидании публикации на неделе данных о потребительских ценах в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Сезон отчетности на этой неделе традиционно начнется с результатов крупных американских банков. В среду о результатах должен отчитаться JPMorgan, в четверг - Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite растет на 0,4%, торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на регион тайфуна), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Объем китайского экспорта в сентябре увеличился на 28,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 21% (рост экспорта продолжается 15 месяцев подряд), объем импорта вырос на 17,6%, при прогнозах увеличения на 20%. Профицит торгового баланса КНР составил $66,76 млрд в сентябре по сравнению с $35,45 млрд за аналогичный период годом ранее, аналитики в среднем ожидали профицит на уровне $46,8 млрд.

Цены на нефть

Нефть утром в среду также умеренно проседает, но цена Brent все еще держится вблизи 3-летнего максимума. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,21 за баррель (-0,3% и -0,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $80,45 за баррель (-0,2% и +0,1% накануне).

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на рынке.

Международный валютный фонд во вторник ухудшил годовой прогноз экономического роста для США и других крупных экономик мира из-за проблем в глобальных цепочках поставок и инфляционного давления, которые сдерживают экономическое восстановление от последствий пандемии COVID-19.

Эксперты МВФ ухудшили прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

Однако многие аналитики все еще полагают, что резкий подъем цен на газ и уголь приведет к увеличению спроса на нефтепродукты, используемые для выработки электроэнергии.