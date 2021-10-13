Бумаги TCS Group в среду обновили максимум на корпоративных новостях

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group в среду обновили исторический максимум на корпоративных новостях.

На Московской бирже к 11:31 по Москве расписки TCS Group выросли до 7547 рублей (+2,7%), максимум сделок составил 7549,8 рубля (+2,8%); объем торгов превысил 1,334 млрд рублей.

Предыдущий максимум ГДР TCS Group был зафиксирован 18 августа - 7499 рублей за расписку.

Накануне стало известно, что Тинькофф Банк включен в список системно значимых кредитных организаций Банка России. Это решение принято с учетом множества факторов, в числе которых - активный рост бизнеса Тинькофф, а также обширная клиентская база, сообщил ЦБ РФ.