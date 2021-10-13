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Экспортные пошлины на подсолнечник будут действовать до 31 августа 2022 г.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экспортные пошлины на подсолнечник сохранятся в РФ до 31 августа 2022 года в рамках правительственной политики по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе и на подсолнечник, и которые работают сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу, они будут работать до 31 августа 2022 года", - сказал Мишустин при посещении в Орле предприятия АО "Орелмасло", которое специализируется, в частности, на производстве рапсового и подсолнечного масел.

Вопрос о перспективах правительственной политики в этой сфере был задан премьеру представителями завода.

Мишустин подчеркнул, что меры, которые предпринимает кабинет министров, направлены на "выравнивание ситуации" на ценовом рынке во избежание резких скачков цен.

"В мире ситуация крайне сложная, у нас идет подорожание по всем культурам, которые здесь (на предприятии) представлены, но внутри страны мы сдерживаем (цены) и сдерживаем достаточно серьезно. Потому что если мы сравним, как это могло бы быть без соответствующих мер, которые были приняты, то была бы ситуация крайне негативная", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин

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