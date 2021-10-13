Импорт в РФ уникальной электронной продукции освободят от НДС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС импорт в Россию электронной продукции, аналоги которого не производятся в России, одновременно меняется процесс подтверждения уникальности и порядок предоставления льготы.

Документ (№542-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, не облагается НДС ввоз в РФ технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, если в России нет аналогов такой продукции. Законопроект предлагает внести в этот перечень электронную продукцию, в том числе комплектующие изделия, электронную компонентную базу, контрольно-измерительное оборудование, аналоги которых не производятся в РФ. Перечень такой продукции, как и в случае с технологическим оборудованием, определит правительство.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятие законопроекта поможет российским предприятиям радиоэлектронного комплекса, в том числе в вопросах диверсификации организаций ОПК для стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Одновременно для подтверждения льготы импортеры должны будут представлять в ФТС выданное Минпромторгом заключение о том, что данная продукция не имеет аналогов. Минпромторг в свою очередь должен будет направлять данное заключение в ФТС через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Сейчас таможенники сверяются только с перечнем, утвержденным правительством. При этом авторы законопроекта отмечают, что, как правило, с применением льготы оборудование импортируется отдельными партиями, в том числе в течение продолжительного периода.

"Кроме того, часто такое технологичное оборудование представляет из себя экспериментальные линии и агрегаты, следовательно, определить с высокой точностью и вероятностью его мощность и производственные параметры для сопоставления с техническими характеристиками, указанными в перечне, без комплексного анализа не представляется возможным", - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.