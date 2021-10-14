Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии ситуацию на нефтерынке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Водородная и атомная энергетика, а также стабилизация ситуации на нефтяных рынках в рамках ОПЕК+ стали центральными темами встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом "на полях" Российской энергетической недели, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Сейчас идет активное сотрудничество наших стран по проекту создания комплексного предприятия по полному циклу производства от поликристаллического кремния до солнечных установок и на их базе солнечных парков, генерирующих электроэнергию", - сообщил вице-премьер.

Новак также встретился с другим министром страны, входящей в ОПЕК - министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи, и обсудил двустороннее взаимодействие и будущее водородной энергетики. В настоящий момент страны готовятся к проведению российско-эмиратской конференции по вопросам сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сфере "на полях" ADIPEC. Товарооборот двух стран продолжает расти, что во многом, по словам вице-премьера, связано и с работой по линии ТЭКа, отмечает пресс-служба.

"Россия и ОАЭ обладают важными конкурентными преимуществами по развитию водородной энергетики: наличием значительного энергетического потенциала, недозагруженных генерирующих мощностей, географической близостью к потенциальным потребителям водорода, научным заделом в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также наличием действующей транспортной инфраструктуры. Наши ведущие компании заинтересованы в развитии этого сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Новака.

Вице-премьер также встретился с главой французской TotalEnergies Патриком Пуянне, отметив, что "важнейшим перспективным направлением совместной работы мы видим организацию взаимодействия в сфере устойчивой энергетики, одна из главных составляющих здесь - водородная энергетика".

Новак встретился с президентом и исполнительным директором концерна "Фортум" Маркусом Раурамо, где "стороны обозначили направления двустороннего взаимодействия в части развития российской энергетики и текущих проектов компании".

Также вице-премьер провёл встречи с коллегой из Армении Суреном Папикяном, министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. "В рамках встреч были обсуждены вопросы взаимодействия стран в газовой сфере, по поставкам нефти и нефтепродуктов", - сообщила пресс-служба.