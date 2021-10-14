Новак не исключил снижения спроса на нефть зимой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок сбалансирован, нет проблем с волатильностью как на газовом рынке, но зимой, возможно, будет снижение спроса на нефть. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, нефтяной рынок восстанавливается последовательно: в 2021 году рост спроса составит 6 млн б/с, а в 2022-м рынок может полностью восстановиться от потерь 2020 года.

"На мой взгляд, рынки довольно быстро восстановились - на газовом рынке восстановление практически полное, угольный рынок также восстановился. Нефтяной рынок восстанавливается последовательно, в 2021 году общий рост спроса составит примерно 6 млн б/с из потерянных 10 млн б/с. В следующем году, возможно, мы получим полное восстановление (нефтяного - ИФ) рынка", - сказал он.

При этом, в отличие от газового, нефтяной рынок "сейчас более прогнозируемый и понятный для участников".

"Сегодняшние цены отражают текущую ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке, его участники понимают, что наши совместные действия спрогнозированы. Поэтому не вижу особых проблем (для нефтяного рынка - ИФ) с точки зрения волатильности, которую мы наблюдаем на других рынках. Мы имеем возможность влиять, договариваясь с другими странами ОПЕК+", - сказал Новак.