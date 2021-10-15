Глава Всемирного банка назвал продуктивными переговоры с вице-премьером РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что провел продуктивные переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

"Сегодня днем я был рад приветствовать вице-премьера России Алексея Оверчука во Всемирном банке", - написал Мэлпас в своем твиттере.

"Мы провели информативные переговоры по нескольким вопросам, включая IDA 20 (Международная ассоциация развития - ИФ)), комплексные подходы к долгу и прозрачности долга, реформы энергетического сектора и изменение климата", - добавил он.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Всемирного банка по итогам встречи, Мэлпас "подчеркнул необходимость мобилизации финансовых средств для стран с низким уровнем дохода и приветствовал активное участие России в процессе пополнения IDA 20 ".

Он также приветствовал мнение Оверчука о новом подходе к оценке делового и инвестиционного климата в разных странах.