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Renault вслед за "АвтоВАЗом" начнет производство и продажу машин в Узбекистане

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Французский автоконцерн Renault вслед за "АвтоВАЗом" объявил о планах начать выпуск и продажу своих автомобилей на рынке Узбекистана совместно с местным партнером Roodell.

Renault представит на рынке Узбекистана кроссоверы Arkana, Kaptur, а также внедорожник Duster. Первые автомобили будут доступны для клиентов в Узбекистане уже этой осенью.

Развитие дилерской сети Renault на территории Узбекистана будет происходить постепенно, в соответствии с запросами рынка. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в столице страны, Ташкенте, отмечает автопроизводитель.

В сентябре о начале серийной крупноузловой сборки автомобилей Lada в Узбекистане объявил "АвтоВАЗ". Совместно с партнером Roodell из Узбекистана российский автопроизводитель наладил выпуск моделей Vesta SW/SW Cross, Xray Cross и Lada Largus/Largus Cross на заводе ADM Jizzakh в свободной экономической зоне "Джизак".

В 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров по всей стране, было продано более 5 тыс. автомобилей Lada, уточняет "АвтоВАЗ". При этом в общей сложности компания в прошлом году экспортировала из РФ 41 тыс. автомобилей (-19% г/г)

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. – СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Renault АвтоВАЗ Узбекистан

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