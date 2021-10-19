В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Высокие цены на газ подрывают как спрос на него, так и доверие к этому виду топлива, что невыгодно российским производителям, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Скачки цен на энергоресурсы неминуемо приведут к разгону инфляции в ЕС, что отразится и на российской экономике. Хотел бы подчеркнуть, что высокие цены невыгодны для производителей, поскольку подрывают и спрос, и доверие к газу как доступному и относительно дешевому источнику энергии", - сказал Панкин в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что Россия в целом заинтересована в стабильных ценах. По словам замглавы МИД, утверждение о том, что Москва выглядит бенефициаром сложившейся на газовом рынке ситуации, "мягко говоря, преувеличено".

"Дело в том, что российский трубопроводный газ поставляется в Европу в основном по долгосрочным контрактам с ценовой формулой, обеспечивающей стабильные цены. Европейские компании, которые не отказались под давлением политиков от таких долгосрочных контрактов, продолжают получать газ по предсказуемым ценам, обеспечивающим конкурентоспособность экономик этих стран", - подчеркнул Панкин.

Ситуация с газом

В 2021 году мировая энергетика столкнулась с дефицитом газа. В кризисном 2020 году инвестиции в развитие производственных мощностей были остановлены. Затяжная зима привела к усиленному расходу запасов в хранилищах. Посткризисный рост потребления был усилен "зеленой сделкой" и отказом от наиболее грязных видов топлива, таких как уголь и мазут. Цены на газ в основных мировых центрах потребления - Европе и Северо-Восточной Азии - уже превысили $1000 за тысячу кубометров.

Осенью 2021 года дефицит предложения усиливается стабильно холодной погодой в России. Ряд стран Восточной Европы комментируют события газового рынка, обвиняя РФ в манипулировании ситуацией на рынках энергоресурсов, при этом в Москве эти обвинения неоднократно отвергали. Покупатели российского газа и Европейская комиссия неоднократно подчеркивали, что "Газпром" полностью выполняет обязательства перед покупателями.